Своих же убивают: оккупант жалуется матери на расстрел россиян из танка 20.12.2022, 23:25

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Перехват.

Оккупант в разговоре с матерью рассказал, как свой же танк расстрелял 20 российских военных. Они все умерли.

Перехват обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский военный рассказал, что 20 его сослуживцев, которые только приехали из Ярославля, убили свои же солдаты.

«Это наш танк выстрелил. Два раза выстрелил — и 20 пацанов нет. Тут командование непонятно какое — твари. Своих же убивают», - рассказал солдат.

По его словам, потери больше от своих, чем от украинских войск.

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