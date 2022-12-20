CNN: США отправят Украине системы ПВО Patriot 20.12.2022, 23:38

В следующем пакете военной помощи.

Следующий пакет помощи Украине от США будет включать системы ПВО Patriot и комплексы для преобразования неуправляемых авиационных боеприпасов в высокоточные бомбы JDAM, сообщает CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным источников, США включат ЗРК Patriot в пакет военной помощи, о котором объявят на этой неделе.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщал, что в ближайшие дни США объявят о еще одном пакете помощи в сфере безопасности для Украины. Однако он не уточнял, что именно будет включено.

«Когда он будет сформирован, мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее», — отметил Кирби.

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