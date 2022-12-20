После победы на ЧМ сборную Аргентины в Буэнос-Айресе встречали четыре миллиона человек
- 20.12.2022, 23:55
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Фотография.
18 декабря Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти в финале чемпионата мира-2022.
20 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе встречали национальную сборную по футболу, вернувшуюся из Катара, где проходил чемпионат мира. Аргентина победила на ЧМ — впервые за 36 лет.
День возвращения сборной в стране объявили выходным, а на улицы Буэнос-Айреса вышли более четырех миллионов человек, чтобы приветствовать футболистов.
Изначально предполагалось, что игроки сборной проедут по городу на автобусе, но в итоге из-за большого скопления людей часть пути они пролетели на вертолетах.