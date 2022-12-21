Дочь солиста группы «На-На» впала в кому после выступления в Минске 21.12.2022, 2:06

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Она попала в реанимацию с сильнейшим отравлением медпрепаратами.

Вернувшийся после выступления из Минска солист «На-На» Владимир Политов рассказал, почему его дочь впала в кому. А перед этим на выходных, выпавших на самую середину декабря 2022 года, вместе с группой «На-На» он выступил в одном из развлекательных заведений в центре Минска.

Владимир Политов, Слава Жеребкин и примкнувший к ним Михаил Игонин радовали зрителей своими проверенными десятилетиями музыкальными «боевиками». В какой-то момент в сторис соцсетей многих присутствовавших в зале попали крутые кадры: «на-найцы» так пели свою знаменитую «Фаину», что усидеть на стульях было просто невозможно.

Увы, по возвращению в Москву Владимира Политова ждала трагическая новость: как пишет kp.ru, артисту сообщили, что его единственная дочь Алена находится в реанимации с сильнейшим отравлением медпрепаратами. Алене – 22 года, накануне она была экстренно госпитализирована. Медики были вынуждены ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких…

Спустя сутки ее состояние несколько стабилизировалось, от ИВЛ ее отключили.

- Она пришла в себя, но еще в реанимации. Пока нет пониманию, когда ее выпишут, - сказал Политов.

Артист, у которого была возможность для очень короткой беседы с дочерью, пояснил: Алена действительно, как писали в СМИ, отравилась антидепрессантами, по ошибке превысила необходимую ей дозу, назначенную врачом. Артист подчеркнул, что трагедия произошла по ошибке и нет оснований говорить о том, что девушка отравилась умышленно.

Алена — единственная дочь Владимира Политова, она родилась в 2006 году. Несмотря на то, что артист развелся со своей первой супругой Ольгой, он смог сохранить хорошие отношения с дочерью. В последние годы девушка жила в Москве, в квартире, которую специально для нее приобрел отец.

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