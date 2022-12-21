CNBC: Маск ищет нового гендиректора Twitter 21.12.2022, 3:59

Он начал искать нового гендиректора еще до своего скандального опроса.

Руководитель и гендиректор Twitter Илон Маск активно занялся поиском нового гендиректора компании.

Об этом сообщает CNBC.

Как подчеркивает издание, Маск начал искать нового гендиректора Twitter еще до своего скандального опроса, в котором он спросил пользователей соцсети, оставаться ли ему руководителем компании.

При этом CNBC напоминает, что Маск и ранее заявлял о своем нежелании продолжать занимать пост гендиректора Twitter.

«Я рассчитываю сократить свое время работы в Twitter и найти кого-то другого, кто будет управлять Twitter в течение определенного времени», - рассказывал он в ноябре.

Однако в воскресенье, 18 декабря, он заявил, что «преемника» все еще нет.

«Вопрос не в том, чтобы найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter», - написал он.

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