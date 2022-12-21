CNBC: Маск ищет нового гендиректора Twitter
- 21.12.2022, 3:59
Он начал искать нового гендиректора еще до своего скандального опроса.
Руководитель и гендиректор Twitter Илон Маск активно занялся поиском нового гендиректора компании.
Об этом сообщает CNBC.
Как подчеркивает издание, Маск начал искать нового гендиректора Twitter еще до своего скандального опроса, в котором он спросил пользователей соцсети, оставаться ли ему руководителем компании.
При этом CNBC напоминает, что Маск и ранее заявлял о своем нежелании продолжать занимать пост гендиректора Twitter.
«Я рассчитываю сократить свое время работы в Twitter и найти кого-то другого, кто будет управлять Twitter в течение определенного времени», - рассказывал он в ноябре.
Однако в воскресенье, 18 декабря, он заявил, что «преемника» все еще нет.
«Вопрос не в том, чтобы найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter», - написал он.