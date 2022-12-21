ISW: Вероятность вторжения в Украину из Беларуси значительно выросла 21.12.2022, 8:14

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Кремль усилил давление на Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин усилил давление на самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко и лишил последнего возможности маневрировать. Россия продолжает перебрасывать в соседнюю страну военную технику.

Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW).

Россия при этом передала Беларуси неустановленное количество систем ПВО С-400, что подтвердил сам Лукашенко во время встречи с Путиным. Ранее самопровозглашенный правитель Беларуси отказывался от размещения российских систем.

Лукашенко, вероятно, откладывает выполнение более крупных требований Путина, таких как привлечение белорусских войск для участия во вторжении в Украину, делая небольшие уступки, которые он годами блокировал.

Российские военнослужащие, вероятно, будут эксплуатировать базирующиеся в Беларуси системы С-400. Российский персонал может управлять системами С-400 из так называемого совместного российско-белорусского учебного центра ВВС и войск ПВО в Гродно.

Эксперты отметили, что есть признаки того, что вторжение в Украину с Беларуси может снова произойти, о чем последнее время предупреждают в Генеральном штабе ВСУ. А независимые белорусские источники продолжают сообщать об увеличении российских механизированных сил в Беларуси.

Российское вторжение на север Украины из Беларуси не является неизбежным.

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