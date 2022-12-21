Беспилотник атаковал энергосистему Брянской области РФ: уникальные кадры 10 21.12.2022, 8:20

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Момент удара попал на видео.

Появилось видео, доказывающее удар неизвестного беспилотника по энергосистеме в Брянской области.

Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Цаплиенко, украинского военного журналиста

Запись сделана с помощью камеры наблюдения, расположенной в двух десятках метров от места взрыва. Местоположение камеры настолько удачное, что можно увидеть все детали работы БПЛА.

В начале видео – хозяйственный двор Трубчевской РЭС в Брянской области РФ. Россиянин не спеша бредет по заснеженному двору.

На 5-й секунде видео в кадр врывается беспилотник.

Беспилотник неизвестного происхождения мигом пролетает во двор и врезается в здание РЭС.

Над местом взрыва разлетаются доски от объекта энергетической инфраструктуры, возведенного в РФ.

OSINT-аналитики благодаря записи смогли произвести точную геолокацию места удара. Беспилотник взорвался в точке с координатами 52.578139, 33.747157.

Можно отметить точку удара по Трубчевской РЭС на карте Google и посмотреть направление, с которого прилетел беспилотник. Тогда становится понятно, что дрон прибыл с южного направления и при этом либо летел над жилой застройкой и его никто не видел и не слышал, либо пробирался малолюдной местностью (облетал жилую застройку).

В сети также находится таблица, в которой перечислены важные энергетические объекты Брянской области.

В таблице видно, что наиболее мощными являются Брянские ЕС. Также есть несколько менее мощных электросистем, которые расположены в большей досягаемости для дронов неизвестного происхождения.

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