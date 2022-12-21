Российские «мобики» массово дезертируют с передовой после первого же боя 8 21.12.2022, 8:27

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Перехвачен рассказ оккупанта рассказал об «экспериментах» командования армии РФ.

Мобилизированные россияне массово дезертируют с передовой после первого боя. В этой связи российское командование продолжает экспериментировать с ними.

Например, если оккупант более или менее точно стреляет, он может стать снайпером. Об этом рассказал очередной российский «мобик» в телефонном разговоре со своей знакомой, которую в распоряжение OBOZREVATEL предоставила хакерская группировка «Фронтовые разговоры оккупантов».

Командованию оккупантов стало очевидно – не подготовленные и не обученные люди плохо показываются на поле боя, и как можно быстрее пытаются сбежать с фронта. Сам же оккупант тоже вскоре должен отправиться на передовую, на замену сбежавшим.

Стенограмма перехвата:

- Да здесь снайперов отбирали уже, отправляют сегодня... Не успеешь, в ближайшее время будут отправлять нас... Кто говорит, до нового года, кто говорит, что после нового года... Там будут на месте. Закинут, вот и учись! Времени – два месяца – будет полно, чтобы учиться...

- Ой…

- Какую неделю бухал, в снайпера подался! Мне тоже предлагали, отказались, хоть и стреляю... Сейчас они в эту, школу думаешь, будут долго держать там?

- Да.

- Здесь, в Двинске. Сегодня, видишь этот, Ваня здесь такой из Северодвинска тоже, ротный ему дал СВД (снайперская винтовка Драгунова. Ну-ка стрельни по той мишени. Он выстрелил и попал – все, в снайпера!.. Я хотел, чтобы ты приехала, а наверное, не выйдет. Видишь, все быстро-быстро здесь началось. Х***й знает, что за кипишь такой – там много мобилизованных сбежало, говорят! После первого боя в обратную сторону!.. Сегодня только сказали, что съехалось много. Бегут, бегут все назад.

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