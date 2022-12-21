У российских танков появился новый «чемпион» по отлету башни 4 21.12.2022, 8:41

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Бойцы 92-й бригады ВСУ показали яркие кадры охоты на технику врага.

В сети появилось видео охоты на 4 танка армии РФ. Охотой занимались два подразделения ВСУ: 92-я ОМБр и 112-я рота ТрО.

Информация обнародована в Teleram-канале «Хлопок».

Артиллеристы 92-й бригады и 112-й роты обнаружили засаду, в которой прятались 4 российских танка. После нескольких удачных ударов у одного из них зрелищно сорвало башню.

В начале видео бойцы показывают результаты аэроразведки. Видно, как среди листьев прячутся вражеские бронемашины.

Артиллерия наносит ряд успешных ударов: один выстрел – один танк.

Чтобы убедиться, что бронетехника уничтожена полностью, оператор несколько приблизил изображение. Через мгновение на месте поврежденного танка – вспышка огня. Похоже, что сдетонировал БК бронемашины.

Если внимательно присмотреться, то заметно, как вверх взлетает башня танка и впечатляюще грохается на землю. Высота вылета – около десятка метров, ориентировочно.

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