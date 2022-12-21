«Cкандалистами чаще всего оказывались люди от 30 до 45 лет» 3 21.12.2022, 9:08

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фото: depositphotos

Белорус рассказал о самой нервной работе в мире.

Белорус Демьян проработал 1,5 года в кол-центре банка. «Разговор по телефону с незнакомцем обычно делает клиента более смелым, и он начинает говорить то, чего никогда бы не сказал в лицо. Звонившие люди то и дело на меня орали. Первые полгода мне было так плохо, что решил пить успокоительные. Потом как-то привык. С тех пор у меня стойкая неприязнь к телефонным звонкам».

Своей историей он поделился с журналистами Onlíner:

— Как я попал на это место? Я был студентом, мой одногруппник искал работу, и я решил отправить резюме за компанию с ним, у меня ведь было много энергии и свободного времени. Меня взяли, а его нет.

Уже в первые полчаса работы на меня наорал клиент, хотя я ни в чем не был виноват. Я не ожидал, что люди, которые звонят в банк, могут относиться к работникам кол-центра как к мусору и быть настолько токсичными. Причем, к моему удивлению, скандалистами чаще оказывались люди от 30 до 45 лет. А вот совсем молодые, до 30 лет, оказывались очень вежливыми и доброжелательными.

— Откуда вы знали об их возрасте?

— Когда вы звоните в кол-центр банка с личного номера, у работника высвечивается вся информация о вас.

— Многим кажется, что самые конфликтные люди — это пенсионеры.

— Пенсионеры обычно не звонили в кол-центр, они предпочитали приходить ножками в отделение банка и решать свою проблему «фейс ту фейс».

Если за день одному оператору кол-центра позвонили 50 человек, эта смена считалась спокойной. В даты, когда истекает срок платежа по кредиту, бывало по 200—250 звонков за 9-часовую смену. Рекорд Демьяна — принятые 307 звонков за 12 часов. Типичная тема разговора — почему не проходит оплата или сколько нужно заплатить по кредиту в этом месяце.

Как минимум 10% звонков — от скандалистов. В сложные дни токсичными были до половины звонков.

— Типичный конфликтный клиент — это чем-то недовольный человек, который звонит в кол-центр банка, посылает работников по всем известным адресам или перечисляет профессии всех своих родственников.

Частая ситуация — человек не может заплатить по кредиту, звонит в кол-центр и поливает тебя нечистотами, как будто это ты заставил его взять этот кредит. Еще меня обвиняли в том, что Нацбанк принял какое-то постановление, к которому я не имею никакого отношения.

Был клиент, который хотел оформить карточку, а наша сотрудница ему отказала. Он два месяца звонил по всем номерам и требовал, чтобы ее уволили. В итоге банк подал на него в суд за дискредитацию, чтобы хоть как-то спастись от этих звонков.

Стабильно пару раз в неделю я слышал от клиентов пожелание смерти мне и моей семье. Первые полгода меня все это очень впечатляло, я даже принимал успокоительное какое-то время.

Потом, если звонил такой человек, я проговаривал про себя: «Это звонит очередной ***» — и выдавал дежурную фразу, что разговор записывается, а за оскорбление можно попасть под суд. Обычно эта фраза отрезвляла 99% людей.

Здесь важный момент: сотрудник кол-центра не имел права грубить в ответ. Были прописаны правила: если клиент начинает разговор доброжелательным тоном, то и работник в ответ разговаривает доброжелательно. Если клиент грубит, то сотрудник переходит на нейтральный тон голоса. Если клиент переходит на оскорбления, то в первый раз ему напоминают, что разговор записывается. При повторном оскорблении сотрудник кол-центра имел право сказать: «Извините, но мы заканчиваем разговор» и отсоединиться.

— Девочки-коллеги часто плакали, а парни шли в курилку и там матерились, по-другому все это выдерживать сложно.

Иногда не выдерживали разговора и просили друг у друга переключить скандалиста на кого-то другого. Мы всегда выручали друг друга, поддержка в коллективе была огромной.

Почему не увольнялись? Я был готов уйти в первую же неделю, но зарплата была просто отпадная. Это был 2014-й, на то время платили 5 млн рублей неденоминированными, для студента — супер. (Средняя зарплата в 2014 году составляла около 6,2 млн рублей. — Прим. Onlíner.)

Обычно на таком месте мои коллеги держались год-два, некоторые уходили еще в период испытательного срока. Хотя знаю и тех, кто работал по пять лет. Я ушел через полтора года, когда мне предложили более интересную должность.

Благодаря этому опыту я научился общаться и стал увереннее в себе, но с тех пор не люблю разговаривать по телефону. Сейчас раз в неделю мне нужно участвовать в звонках по Zoom, для меня это ад. Даже с мамой и бабушкой я обычно переписываюсь. Получить от них открыточку в Viber — это вообще святое дело (смеется.— Прим. Onlíner).

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