Вторжение в Украину из Беларуси: на январь намечены важные события Надежда Рогальская, stopcor.org

21.12.2022, 9:20

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Кремль готовится открыть «второй фронт».

Путин лично посетил Минск – впервые за несколько лет: что стоит за этим визитом и удалось ли российскому диктатору склонить белорусского коллегу к прямому участию в войне против Украины?

Прокремлевские СМИ намекают, что Лукашенко якобы не готов к прямому вторжению белорусских войск в Украину, а официальные заявления двух президентов после встречи выглядят как «обо всем и ни о чем». Но что скрывается между строк этих месседжей? Готовит ли диктаторский дуэт новый поход на Киев, и, главное, когда и при каких условиях это может произойти?

Как сообщает редакция израильского «9 канала» со ссылкой на российские и белорусские СМИ, на встрече с кремлевским визави Александр Лукашенко якобы послал четкий сигнал, что Беларусь вряд ли прямо присоединится к войне с Украиной. Впрочем, такие «успокаивающие» месседжи во время визита путина в Минск без очевидного повода выглядят скорее как срежиссированный перформанс для зарубежных союзников Украины.

В то же время, по оценке американского Института изучения войны (ISW), хотя оба диктатора и обсуждали единое оборонное пространство, «участие Беларуси в войне путина против Украины пока остается маловероятным».

4/ @TheStudyofWar has previously assessed that #Lukashenko uses the rhetoric of defending Belarusian borders against the West and NATO in an effort to avoid participating in the Russian invasion of #Ukraine. — ISW (@TheStudyofWar) December 20, 2022

Но действительно ли это так?

По информации мониторинговых групп из Беларуси, РФ продолжает наращивать военное присутствие в Беларуси, перебрасывая личный состав и технику. Небольшие группы российских солдат и колонну из «Уралов» и КУНГ заметили 18 декабря в Витебске, на железнодорожной станции в Барановичах зафиксировали целый эшелон военной техники, а в Гродненской области видели танки БТРы и понтонную технику агрессора.

⚡️Military activity on the territory of Belarus on December 19:



1) December 18. Russian soldiers in groups of 3-4 people were seen in grocery stores, shopping malls and pharmacies in Vitsebsk.

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Текущую численность и штатную укомплектованность оккупационных войск в Беларуси по состоянию на 20 декабря прокомментировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его оценке, российский контингент там представлен преимущественно подразделениями 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного ВО ВС РФ, состоящими на 90% из частично мобилизованных общей численностью от 11 до 12 тысяч единиц личного состава. Это, в среднем, 14-15 батальон-тактических групп. Для сравнения: в феврале 2022 года со стороны Беларуси в Киев отправились около 40 тысяч солдат из состава «элитных» подразделений ВС РФ.

«Штатно, 14-15 БТГр – это 165 танков, 495 ББМ, 180 САУ, 180 РСЗО, 45 ЗРК/ ЗРПК и 45 РЕБ. Что есть по факту? РСЗО – менее 30, ЗРК – менее 30. То есть мы можем говорить о том, что та биомасса российских оккупационных войск, которая сейчас сконцентрирована в Беларуси, не то, что не соответствует полноценной ударной группировке (примерно 75 БТГр – ред.), а и штатно критически недоукомплектована», – отмечает аналитик.

По мнению Коваленко, сейчас необходимого агрессору ресурса для нового наступления на Украину с севера на территории Беларуси «нет и в помине».

Однако это не означает, что, допустим, за месяц-два они не достигнут 100% комплектации.

Если гипотетически предположить возможную долю ВС РБ во вторжении на территорию Украины, то белорусы могут выставить около 15-20 тысяч подготовленного личного состава.

«Несмотря на отсутствие у них реального боевого опыта, их подготовка все равно значительно выше, чем у «чмобиков» РФ. Если добавить их к примерно 10 тысячам находящихся на территории Беларуси военных РФ, то даже этого количества недостаточно, чтобы квалифицировать это присутствие как контингент вторжения. В то же время полностью исключать повторение февральского сценария нельзя. Тем более что вопрос передислокации нужного количества сил и средств – вопрос времени», – замечает военный эксперт, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Пока же, по его мнению, ключевой угрозой с севера для Украины остаются масштабные ракетные удары и запуски дронов-камикадзе из белорусского воздушного пространства.

Когда логично ожидать возможное новое наступление?

Российское командование готовится к длительной войне, при этом открытие «второго фронта» из Беларуси – едва ли не единственная возможная опция для путина, чтобы отсрочить неизбежное поражение в Украине. Об этом заявил 19 декабря в эфире 24 канала военный журналист, волонтер Роман Бочкала. По его мнению, это – вопрос ближайших месяцев.

По мнению журналиста, Путин готовится открыть «второй фронт» из Беларуси.

«У путина просто уже нет другого выбора, кроме как давить дальше. Зимой он, очевидно, будет пытаться воспользоваться погодными условиями и навязать Украине северный фронт, втянув в войну Беларусь, – других вариантов он просто больше не имеет. Так что можно предположить, что в январе-феврале нас будут ждать большие потери белорусской армии. Но ВСУ к этому готовы, и даже расширение линии фронта не позволит россиянам переломить ход войны», – подчеркнул Бочкала.

По мнению редактора «9 канала» (Израиль) Борислава Протченко, косвенным свидетельством готовности Лукашенко к участию в войне в Украине может стать цена на газ для Беларуси.

«Соответственно, если по итогам визита цена на газ для Беларуси окажется ниже сегодняшних 130 долларов, вполне резонно у мира возникнет вопрос: какова цена этих уступок, и что Путин попросит от Лукашенко взамен?», – резюмирует журналист.

Готова ли к этому Украина и ее союзники?

Следует добавить, что если последние заявления Лукашенко – спектакль, рассчитанный на западную аудиторию, то лидеры НАТО вряд ли просто так на него купились. США продолжают следить за военным присутствием РФ в Беларуси и перспективой того, что кремль вновь использует территории своего соседа как плацдарм для нового наступления на Украину.

Об этом заявила журналистам спикер Белого дома Карин Жан-Пьер 19 декабря: «Мы давно озабочены ролью Беларуси в агрессии России. Мы продолжаем внимательно следить за военными перемещениями РФ», – подчеркнула она.

Таким образом, ожидать в канун Рождества и Нового года «ножа в спину» со стороны соседней Беларуси украинцам вряд ли стоит. Однако угроза с этого направления будет актуальной в течение всей войны и пока существует диктаторский режим Лукашенко. Скорее всего, Путин попытается повторить февральский сценарий и организовать попытку нового штурма Киева с севера ближе к концу зимы.

Впрочем, на этот раз его планы уже не станут неожиданностью ВСУ: украинская разведка и разведки союзников тщательно мониторят все действия российско-белорусской группировки.

Напомним, командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что россияне используют тренировочные полеты авиации в Беларуси для того, чтобы наводить удары по объектам в Украине.

Надежда Рогальская, stopcor.org

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