В Херсонской области ВСУ разгромили колонны тяжелой техники и артиллерию РФ
- 21.12.2022, 9:28
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Оккупанты били из нее по позициям украинской армии.
20 декабря ВСУ ударило по позициям армии РФ на временно оккупированной части Херсонщины. Среди удачных попаданий – точка, откуда россияне били по Бериславу.
Информация обнародована в Telegram-канале «Николаевский Ваньок».
Украинский активист перечислил ориентировочные точки удара ВСУ:
20:36 - прилет у Голой Пристани Скадовского района - в 7 км от возможных позиций ВСУ;
21:12 – возле села Раденское Олешковского района – на 20 км вглубь оккупированной территории;
21:20 – прилеты по позициям армии РФ в Каховском районе. Ориентировочно – по точкам, откуда обстреливали Берислав и Новоберислав.
Враг понес следующие потери:
склад БК – около Голой Пристани;
колонна военной техники – возле Раденска;
огневая позиция напротив Берислава – сюда били дважды, так как после первого раза оккупанты «еще бегают, пожалуй, ноги целые».
Кроме того, украинский активист опубликовал отдельное предостережение людям, живущим в Олешках, Голой Пристани и в других населенных пунктах с обеих сторон от Днепра: «На неделе нужно быть максимально внимательными, дома сделать бункер и пересидеть там это время».
Информацию от разгроме военной техники РФ в Херсонской области официально подтвердил Генштаб ВСУ в утренней сводке за 21 декабря.
«Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники различного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется», - отметили в Генштабе.