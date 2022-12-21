В Херсонской области ВСУ разгромили колонны тяжелой техники и артиллерию РФ 21.12.2022, 9:28

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Оккупанты били из нее по позициям украинской армии.

20 декабря ВСУ ударило по позициям армии РФ на временно оккупированной части Херсонщины. Среди удачных попаданий – точка, откуда россияне били по Бериславу.

Информация обнародована в Telegram-канале «Николаевский Ваньок».

Украинский активист перечислил ориентировочные точки удара ВСУ:

20:36 - прилет у Голой Пристани Скадовского района - в 7 км от возможных позиций ВСУ;

21:12 – возле села Раденское Олешковского района – на 20 км вглубь оккупированной территории;

21:20 – прилеты по позициям армии РФ в Каховском районе. Ориентировочно – по точкам, откуда обстреливали Берислав и Новоберислав.

Враг понес следующие потери:

склад БК – около Голой Пристани;

колонна военной техники – возле Раденска;

огневая позиция напротив Берислава – сюда били дважды, так как после первого раза оккупанты «еще бегают, пожалуй, ноги целые».

Кроме того, украинский активист опубликовал отдельное предостережение людям, живущим в Олешках, Голой Пристани и в других населенных пунктах с обеих сторон от Днепра: «На неделе нужно быть максимально внимательными, дома сделать бункер и пересидеть там это время».

Информацию от разгроме военной техники РФ в Херсонской области официально подтвердил Генштаб ВСУ в утренней сводке за 21 декабря.

«Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники различного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется», - отметили в Генштабе.

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