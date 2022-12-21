Лукашисты избрали своим символом шестеренку

Лукашисты избрали своим символом шестеренку1
- 21.12.2022, 9:33
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Показательно.
Лукашисты уже годами ездят по стране с песнями белорусской попсы из колонок и лукашенковскими флагами из окон. А в этом году год своей «плодотворной деятельности» они отметили концертом в Минске во Дворце культуры профсоюзов, ведущей была жена покойного Владимира Макея Вера Полякова, пишет «Наша Нива».
Что особенно примечательно, своим «символом единства» организаторы выбрали… шестеренку! Это то, что, по их мнению, «объединяет» сторонников режима. Лукашисты получили в качестве подарков стилизованные шестеренки.