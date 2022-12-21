Племя людоедов 1 Игорь Эйдман

21.12.2022, 9:41

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Игорь Эйдман

Одна из главных пропагандисток РФ проговорилась.

Из овец в людоеды и обратно.

По одной из теорий происхождения речи, наши древние предки были людоедами. Одни группы древних людей пасли другие, как свою кормовую базу. Таким «пастухам» нужно было воздействовать на человеческое стадо, чтобы подчинить его своей воле.

20 декабря российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время церемонии награждения перед телекамерами поблагодарила лидера нацистской России Владимира Путина за все развязанные Россией в последние десятилетия войны. Одну из главных российских пропагандисток Владимир Путин наградил орденом.

«Много лет работаю под вашим руководством и всегда хотела сказать. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов», - сказала Симоньян с трибуны.

Их главным инструментом стала речь, слово. Людоеды научились с ее помощью «пасти овец», воздействовать на их сознание через вербальное внушение, суггестию по Б. Поршневу (Поршнев Борис Федорович – советский историк и философ, – ред.).

Путинская верхушка - такое же племя людоедов, которое пасет остальное население страны (свою кормовую базу) с помощью слова, то есть телевизионной пропаганды.

Эти антропофаги даже научилась (не первыми, конечно, в истории) внушать своим «овцам», что и те тоже могут нести высокое звание людоедов, чтобы можно было без проблем гнать их под нож, заставляя перед смертью ненавидеть и пожирать соседей.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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