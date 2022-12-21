Названы автомобили, которые чаще всего ломаются после окончания гарантии 1 21.12.2022, 9:47

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Они могут буквально разорить своего владельца.

Британская компания Warrantywise, что продает расширенную гарантию на подержанные автомобили, составила рейтинг автомобильных марок, модели которых начинают серьезно ломаться после окончания заводской гарантии.

По мнению экспертов фирмы, в списке машин не старше 10 лет наименее проблемными оказались Honda, Toyota и Hyundai, а вот премиальные «немцы» и «британцы» могут буквально разорить своего владельца.

«Эти результаты точно показывают, что владение премиальным автомобилем означают премиальные расходы», — отметил генеральный директор Warrantywise Лоуренс Уиттакер. По его мнению, во многом высокая стоимость ремонта вызвана тем, что современные автомобили имеют сложную конструкцию и оснащаются продвинутой электроникой.

Наиболее проблемной маркой аналитики компании назвали Porsche: эта марка набрала 35,1 балла из 100 возможных (чем ниже результат, тем больше было обращений по окончанию гарантии). При этом указано, что самый дорогой ремонт, который потребовался автомобилю этой марки стоил 10 785 фунтов стерлингов (около 850 000 рублей).

Кстати, в некоторых случаях стоимость ремонта становилась просто запредельной. Например, однажды за починку внедорожника марки Land Rover, у которого закончилась гарантия, было заплачено 23 890 фунтов (1 900 000 рублей). Правда, составители рейтинга не уточнили, что это была за поломка.

А полный список выглядит вот так (в скобках указана стоимость самого дорогого ремонта; в фунтах стерлингов):

Porsche (£10 784,60) 35,1

Land Rover (£23 889,53) 40,2

Jaguar (£16 990,02) 48,2

Alfa Romeo (£6 760,32) 52,4

Audi (£17 212,42) 58,6

BMW (£19 678,80) 59,8

Mercedes-Benz (£23 302,20) 60,4

Vauxhall (£8 368,80) 68,0

Volvo (£9 633,60) 68,9

Audi (£9 003,91) 69,4

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