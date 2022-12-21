Путин внезапно отменил еще одно важное мероприятие 3 21.12.2022, 10:05

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Предусмотренное Конституцией РФ выступление не состоится.

Несмотря на закон, обязывающий президента РФ ежегодно обращаться к Федеральному собранию с посланием, в 2022 году такого обращения не будет.

В Кремле посчитали, что до прояснения ситуации с войной в Украине послание Владимира Путина лучше отложить, пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

По их словам, «предподготовка» к выступлению велась, но до масштабной работы над текстом дело так и не дошло. В связи с этим послание будет «сдвинуто» на следующий год. Ранее государственные агентства, ссылаясь на информированные источники, писали, что послание может быть оглашено в конце декабря. РИА «Новости» называли даже дату – 27 декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что послание, возможно, перенесут на следующий год. «Это такая достаточно очевидная истина», – отмечал Песков и предлагал «прекратить гадания на кофейной гуще» по этому поводу.

Президент РФ, согласно ст. 84 Конституции, обязан обращаться к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В своем обращении он должен озвучивать основные направления внутренней и внешней политики государства.

В Кремле еще в 2017 году заявили, что формулировка Конституции не обязывает Путина каждый год представать перед депутатами и сенаторами. Новую трактовку в администрации президента придумали, чтобы перенести послание с конца 2017 года на март 2018-го и встроить его в предвыборную кампанию Путина, который собирался переизбраться без программы.

Послание 2022 года начали готовить перед вторжением России в Украину 24 февраля. За неделю до начала войны Путин провел первое совещание «в рамках подготовки послания». Планировалось, что «спецоперация» пройдет быстро и уже весной Путин выступит с обращением. Но к лету стало понятно, что все пошло не по плану и в Кремле перестали проводить консультации с экспертами и ведомствами, отметил источник.

В ноябре работа над посланием возобновилась в правительстве и Кремле. Экспертов собирали и спрашивали: «Что бы вы считали целесообразным видеть в послании», рассказывает источник. Но вскоре подготовка «затухла», а в начале декабря в Кремле стали говорить, что послания в этом году не будет.

Путин также отказался проводить в этом году «прямую линию» с россиянами и большую пресс-конференцию по итогам года. По данным источников The Moscow Times, пресс-конференцию Путин отменил «в последнюю минуту» лично после удара украинского беспилотника по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе.

«Вопрос диверсий подробно обсуждали на совещаниях с силовиками. Они клянутся, что подобного больше не произойдет. Но дать 100% гарантию, что что-то подобное не произойдет перед пресс-конференцией, никто не может», – пояснил собеседник издания.

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