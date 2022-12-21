В Беларуси запретили популярную марку стирального порошка 5 21.12.2022, 10:09

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иллюстрационное фото

Средство предназначалось для стирки детского белья с первых дней жизни.

По результатам лабораторных исследований, специалисты Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья пришли к мнению, что порошок марки «Ушастый нянь» не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов по показателям безопасности.

Речь идет о стиральном порошке для детского белья с первых дней жизни (для всех типов стирки) производителя АО «Невская косметика». Исследовалась упаковка массой нетто 800 г. По заключению специалистов, порошок не соответствовал требованиям по показателю острой токсичности и классу опасности.

По тем же причинам не прошло тест и средство для стирки детской одежды и белья «Аистенок».

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