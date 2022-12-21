Телеграм-каналы: Лукашенко пообещал открыть границу для новой интервенции российских войск в Украину 12 21.12.2022, 10:21

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Стали известны некоторые детали переговоров в Минске.

Лукашенко согласился «пропустить» русскую армию еще раз в 2023 году.

Стали известны некоторые из важных деталей переговоров в Минске, пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».

Лукашенко подтвердил, что обязуется еще раз пропустить войска РФ через границу Беларуси (если это понадобится). Так же он взял на себя обязанность предоставить всю военную и гражданскую инфраструктуру государства для снабжения армии РФ и обеспечение всех тыловых и логистических мероприятий.

Источники сообщили, что торг был жарким и стороны разъезжались с легким «осадком».

Итог: Лукашенко дал обещание еще раз открыть границу для возможной интервенции русских в Украину с территории Беларуси.

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