закрыть
21 декабря 2022, среда, 11:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США официально подтвердили передачу Украине систем Patriot

7
  • 21.12.2022, 10:24
  • 5,976
США официально подтвердили передачу Украине систем Patriot

Для защиты от «варварских» атак России.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракетных систем Patriot. Их поставят в рамках нового крупного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, обнародованном 21 декабря. Как отмечается, переданная Киеву батарея Patriot «станет критическим активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины».

Обучать украинских военных управлению системами Patriot будут в третьей стране.

Кроме того, в администрации президента США обещают продолжить уделять приоритетное внимание другим формам поддержки украинских ПВО, в частности, NASAMS, HAWK, Stingers и оборудованию для борьбы с дронами.

Президент США Джо Байден должен официально объявить о новом пакете помощи для Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск Роман Бессмертный
Бывай, Алесь
Бывай, Алесь Альгерд Бахарэвiч
Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников
Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип