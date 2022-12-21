США официально подтвердили передачу Украине систем Patriot 7 21.12.2022, 10:24

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Для защиты от «варварских» атак России.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракетных систем Patriot. Их поставят в рамках нового крупного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, обнародованном 21 декабря. Как отмечается, переданная Киеву батарея Patriot «станет критическим активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины».

Обучать украинских военных управлению системами Patriot будут в третьей стране.

Кроме того, в администрации президента США обещают продолжить уделять приоритетное внимание другим формам поддержки украинских ПВО, в частности, NASAMS, HAWK, Stingers и оборудованию для борьбы с дронами.

Президент США Джо Байден должен официально объявить о новом пакете помощи для Украины.

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