Пионтковский: Россию ждет гражданская война «нового типа»7
- 21.12.2022, 10:44
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Особая роль в ней будет отведена частным армиям, подобным ЧВК «Вагнер».
Поражение в войне с Украиной и крушение путинского режима запустят в России революционные процессы. Стоит ожидать гражданской войны, но нестандартной.
Такое мнение в Twitter высказал из Вашингтона российский политолог Андрей Пионтковский.
Особая роль в грядущей гражданской войне, считает он, будет отведена частным армиям, подобным ЧВК «Вагнер».
«Частные армии формируются у нас в предчувствии нового типа гражданской войны, в которой стороны будут сражаться не за некие идеологические фантомы, а за чисто конкретные оказавшиеся бесхозными триллионные активы. Армия Пригожина - это первый пришелец из нашего недалекого будущего», - написал российский политолог.
Примечательно, что «смуту» в России предрекает и российский военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), принимавший непосредственное участие в разжигании войны против Украины.
Эти разрушительные процессы, с его слов, начнутся в результате военного поражения в Украине и ухода из власти диктатора Владимира Путина тем или иным способом. Многие эксперты предрекают Российской Федерации распад в результате нынешней военной авантюры.
С высокой вероятностью, страна по итогам войны не сохранится в нынешних границах и виде, так как ослабление центра запустит сепаратистские процессы в регионах, в которых скопилось много недовольства тем, что Москва выкачивает из них ресурсы.