«Плачу по $51 в месяц, чтобы подогреть воду» 5 21.12.2022, 10:49

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Как уменьшить тариф за свет, если в квартире электробойлер.

В редакцию «Кур’ера» обратилась Марина Леончик, жительница Греска. Она живёт в многоквартирном доме с удобствами, где, однако, нет горячей воды. Жильцы пользуются электронагревателями и, как следствие, платят за электроэнергию больше обычного.

«У нас в доме 24 квартиры, — сказала Марина. — Воды горячей в нашем доме нет. Почти у всех, за исключением трёх квартир, стоят электрические бойлеры. В том числе и у нас. Я плачу за 600-700 киловатт в месяц, так как бойлер постоянно греется: нужно и детей купать, и самой купаться, машинка стирает каждый день.

Вот и получается, что за свет мы платим огромные деньги. Конкретно я плачу за холодную воду 30 рублей плюс ещё 130 рублей ($51,40)— за свет, чтобы её подогреть. Это чересчур.

Мы с другими жильцами хотим куда-то обратиться, потому что сегодня это немаленькие суммы. Хотелось бы просто прочитать, как правильно поступить — написать куда-то жалобу или обращение?

Мы платим за свет по такому же тарифу, как люди, проживающие в Слуцке в квартирах с горячей водой. Мне кажется, это немного несправедливо, потому что у людей есть горячая вода и они платят по счётчикам за 100-200 киловатт электроэнергии».

Понижающий коэффициент и как на него перейти

Министерство энергетики Беларуси на своём сайте поясняет, что граждане, которые (как Марина) живут в многоквартирных домах с централизованным отоплением и газовыми плитами, но без горячей воды и индивидуальных газовых нагревателей, согласно пункту 44 «Положения о порядке расчётов и внесения платы…», платят за электроэнергию с понижающим коэффициентом 0,85.

Порядок расчётов с применением коэффициента 0,85 применяется энергоснабжающей организацией:

- по выявительному принципу в соответствии с информацией, представленной гор- или райисполкомами,

- и по заявительному принципу — в случае обращения гражданина и наличия у него необходимых документов.

Если в документах нет необходимых сведений, необходимо обратиться в местный исполнительный орган «власти» для приведения документов в соответствие с действующим законодательством.

После получения документов надо обратиться в энергоснабжающую организацию по месту жительства для перехода на оплату за потреблённую электроэнергию по субсидируемому тарифу с применением коэффициента 0,85.

Таким образом, чтобы перейти на этот тариф, нужно обратиться с запросом в энергоснабжающую организацию.

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