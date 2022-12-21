Ученые: В будущем люди будут жить в глубинах океана 4 21.12.2022, 10:59

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Исследователи полагают, что подводные города вполне реальны, а в дальнейшем могут даже стать нормой.

Десятилетиями ученые ищут способы спасти планету от перенаселения — освоить просторы космоса и найти пригодную для жизни планету нам все еще не удалось, а потому исследователи рассматривают океан в качестве нового «дома» для людей, пишет Science Focus (перевод - «Фокус»).

Если жизнь в «затопленной Атлантиде» кажется вам чем-то нереальным, не спешите так думать — футуролог Филип Поли, специализирующийся на продвижении потенциала подводных городов, считает, что это вполне реально и даже может стать решением перенаселения Земли.

По словам Поли, первые попытки построить некое жилье под водой предпринимал даже Жак Кусто — в 1970-х годах он соорудил несколько небольших подводных обителей. Однако что мешает человечеству в будущем соорудить целый город? Давайте разберемся, с какими подводными камнями нам придется столкнуться, чтобы освоить океан.

У Филипа Поли есть собственный проект подводного города, который уже заинтересовал кинопродюсеров и NASA. Этот подводный город состоит из одной центральной биосферы, окруженной восемью меньшими биосферами. По словам футуролога, дизайн купола кажется вполне очевидным — во-первых, вода сможет довольно легко перемещаться вкруг него, во-вторых, такая площадь позволит выдержать наибольшее давление.

Поли считает, что одним из основных пунктов является выбор места строительства. Это важно по ряду причин. Например, комплекс, расположенный недалеко от суши, открывает доступ к припасам, а в случае необходимости его можно достаточно просто покинуть.

В то же время строительство подводного города на большой глубине имеет ряд своих особенностей. Во-первых, потребуется более прочные и дорогостоящие материалы. Во-вторых, строительство на большой глубине позволит использовать сильное давление воды для выработки электроэнергии. Например, можно использовать движение поверхности волн, солнечную энергию или ветряные турбины.

Также по словам Поли, необходимо решить вопрос с питанием. Например, вы можете разводить в подводном городе скот, цыплят или рыбу; выращивать мясо; стать веганом или организовать доставку провизии с материковой части. Также необходимо решить проблему с кислородом, однако футуролог считает, что это наименьшая из проблем — кислород можно получить из окружающей воды или добывать с поверхности.

Однако наиболее глобальной проблемой является тот факт, что длительное пребывание под водой является психологически сложным для человека. Во-первых, нам жизненно важен солнечный свет и витамин D, во-вторых, болезненно ощущать себя полностью отрезанными от мира. По словам Поли, это одна из причин, почему подводные города лучше строить близко к поверхности.

Поли считает, что освоение океана является более простой задачей, чем освоение космоса: это более выгодно экономически и экологически, и может решить проблему перенаселения Земли.

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