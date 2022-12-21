ВСУ добились крупных успехов возле Сватово и Кременной 21.12.2022, 11:03

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В районе Белогоровки ситуацию удалось стабилизировать.

Силы обороны Украины добились успеха в районе городов Сватово и Кременная Луганской области. Возле Белогоровки российская армия предприняла попытку наступления, но ВСУ удалось стабилизировать ситуацию.

Об в этом в эфире канала «Ми – Україна» вечером 20 декабря заявил глава Луганской ОВА (ОГА) Сергей Гайдай.

«Все же было время у российско-оккупационных войск, чтобы заминировать там все, привезти огромное количество личного состава, техники», – отметил чиновник.

«Захватчиков уничтожают, но они «прут и прут» новыми волнами, потому что с той стороны никто не считает потерь свежемобилизованных и зэков», — заявил Гайдай со ссылкой на военного, с которым недавно общался.

Возле Белогоровки в последние недели были очень тяжелые бои, этот город – очень важный плацдарм для оккупантов.

«Там были постоянные попытки все же продавить нашу оборону», – сказал Гайдай.

В какой-то момент российская армия вплотную приблизились к Белогоровке, но ВСУ удалось полностью стабилизировать ситуацию;

«Стабильная ситуация на этот момент», – подытожил глава Луганской военной администрации.

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