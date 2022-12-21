В Украине воюют «вагнеровцы», задержание которых сорвалось в 2020 году в Минске 3 21.12.2022, 11:14

2,926

Боевиков удалось идентифицировать.

Расследование «Украинской правды» показало, что среди наемников ЧВК «Вагнер» в Украине есть те, кого в 2020 году задерживали в Минске.

Одним из боевиков оказался 41-летний Максим Кошман по прозвищу «Коршун». С 2014-го он внештатный боец ЧВК «Вагнера» и один из 33 наемников, которых в 2020 году задержали в Беларуси и отдали России.

В Украине против Кошмана зарегистрировано уголовное производство по факту участия в незаконном вооруженном формировании во время псевдореферендума в Славянске в 2014 году.

После установления контроля над городом украинскими военными, Кошман сбежал в оккупированную Горловку и продолжил участие в войне против Украины. Впоследствии получил он паспорт России.

Анализ его соцсетей свидетельствует, что он до сих пор проживает в так называемой «ДНР», получал награды от террористов.

Среди тех, кого задерживали в Беларуси в 2020 году также Геннадий Фетисов. Ранее он служил в подразделении «Беркут» украинской милиции. Сейчас живет в террористической «ДНР» и воюет против Украины.

Он активно поддерживал в соцсетях начало «спецоперации» и псевдореферендум.

Еще один из бывших задержанных в Минске наемников «Вагнера» Владимир Селихов также поддерживает войну России против Украины.

Он почти не публикует фото с войны. Только несколько в форме и с российским флагом. Другие - в штатском, но в комментариях он объясняет, что фото старые.

«Вагнеровец» Андрей Чернышов участвовал в захвате Луганского аэропорта летом 2014-го. Четыре года спустя попал в список СБУ, как наемник, который был доставлен в Сирию на ракетном крейсере "Варяг" и воевал в этой стране. В 2022-м вернулся воевать против Украины и летом погиб.

Уроженец Коми Антон Вахтуров также погиб на войне против Украины. Об этом свидетельствует запись в соцсетях и в местных новостях.

По данным бывших работников украинских спецслужб, именно Антон Вахтуров был одним из участников казни гражданского в Сирии.

Тогда «вагнеровцы» замучили безоружного мужчину, отрезали ему голову, разбили ее кувалдой и сожгли тело. Все это боевики снимали на видео.

Напомним, что в августе 2020 года украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК «Вагнера», для чего выманили их в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».