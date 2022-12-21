Российский рубль максимально рухнул к доллару и евро под конец года 1 21.12.2022, 11:26

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Одновременно с ним обвалилась и белорусская валюта.

В последние недели года курс рубля сильно снижается по отношению к доллару и евро. Российская валюта долгое время находилась в состоянии равновесия — чуть выше 60 рублей за доллар, что определялось постепенным восстановлением баланса спроса и предложения на нее. Однако за последний месяц евро подорожал более чем на 15 российских рублей, доллар — более чем на 10 рублей.

Сегодня, 21 декабря, на биржевых торгах в РФ доллар и евро снова выросли по отношению к российскому рублю.

По данным на 11.25 (минское время) доллар продается за 70,38 российских рублей.

Евро стоит 74,94 российских рубля.

Рубль теряет позиции из-за комбинации факторов, объясняют опрошенные Forbes аналитики. С одной стороны, наблюдается тренд на восстановление импорта и замедление роста экспорта: профицит счета текущих операций в ноябре заметно снизился, с $17,7 млрд до $10,3 млрд. При этом еще весной показатель превышал $30 млрд в месяц. Это означает, что «рынок валюты перестает быть только рынком продавца, где формируется значительный навес валюты, и становится более сбалансированным, где спрос и предложение примерно соответствуют друг другу», говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее мнению, относительно фундаментально обоснованных значений рубль по-прежнему «перекуплен» на 25% — этот гэп (ценовой разрыв) не будет устранен быстро, однако снижение профицита текущего баланса этому способствует, объясняет экономист.

Другая причина, по которой падает курс, — новые санкционные ограничения (эмбарго на морские поставки сырой нефти, введение потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель, предстоящий запрет на поставки нефтепродуктов) и просадка нефтяных котировок. В первой декаде декабря стоимость контрактов на российскую нефть Urals опускалась до $45 за баррель, притом что в октябре средняя цена Urals составляла $70,6 за баррель, в ноябре — $66,47, указывает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Большой дисконт на российскую нефть обусловлен санкциями, и в этих условиях предложение валюты на рынке сокращается.

При этом участники рынка пока не могут объективно оценить полноценный эффект от введения потолка цены для российской нефти, но, вероятно, заранее отыгрывают неблагоприятный для рубля сценарий, при котором ожидается сокращение объема экспортной валютной выручки в следующем году, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Напрямую эмбарго и ценовой потолок на курс рубля сейчас вряд ли влияют: выручка экспортеров — это контракты предыдущих одного-двух месяцев, когда цены были выше, а объемы поставок стабильнее, объясняет директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Однако косвенно эффект от этого фактора мог сработать через ожидания участников рынка, допускает он. Позитива для валютного рынка не добавляет и продолжающаяся санкционная риторика — в пятницу, 16 декабря, ЕС принял девятый пакет антироссийских санкций, а также ряд российских компаний и физлиц пополнили американский список SDN, напоминает аналитик УК «Альфа Капитал» Юлия Мельникова.

Еще один возможный фактор, который выделяют аналитики, — календарный. «Не исключено, что участники рынка традиционно готовятся к длинным выходным, предпочитая на этот период заблаговременно выходить из рублевых активов», — продолжает Кравченко. «Уже на следующей неделе Европа и США уходят на длительные рождественские праздники, а потом на новогодние праздники уходит Россия, и это создает повышенный спрос на валюту для тех, кому она будет нужна в ближайшие недели», — объясняет Александр Потавин из «Финама».

Говоря о том, почему падение рубля ускорилось именно сегодня, Юрий Кравченко из «Велес Капитала» предполагает, что оно могло быть вызвано резко возросшими потребностями отдельных крупных игроков. Основатель УК «Арикапитал» Алексей Третьяков в своем Telegram-канале объясняет случившееся в терминах технического анализа: после того как доллар пробил психологически важную отметку в 65 рублей, последовала «массированная волна покупок валюты теми, кто давно собирался это сделать, но думал посидеть в более доходных рублевых инструментах, пока рубль не падает». Резкое ослабление курса могло быть связано с закрытием сделок, в том числе по валютным долгам, хеджированием импортных контрактов на 2023 год, а также с повышенным спросом со стороны населения, которое оказалось «застигнуто врасплох» после «долгих месяцев скучной динамики» около 60-62 рублей за доллар, рассуждает Полевой.

Аналитики в основном не ожидают, что валютное ралли затянется: поддержку рублю должен оказать предстоящий налоговый период, когда экспортеры будут продавать валютную выручку и покупать рубли для выплат в бюджет. Предстоящие налоговые платежи выровняют баланс на рынке до конца года, считает Кравченко. «Рубль покажет уже традиционную для себя динамику: ослабление в первой половине месяца и откат к 25-у числу (на 20-е числа приходятся продажи валюты экспортерами. — Forbes), — считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. — А в январе импорт традиционно самый низкий, поэтому у тех, кто не успел купить валюту в этом году, еще должна быть приличная возможность в конце января». По мнению аналитиков Промсвязьбанка, активность экспортеров на валютном рынке в преддверии налоговых выплат вернет доллар в диапазон 63,5-64,5 рубля.

«В I квартале 2023 года сезонность и более крепкий счет текущих операций могут определить отскок в зону около 60-65 рублей за доллар, но при этом волатильность будет сохраняться», — прогнозирует Софья Донец. Если говорить о более длинной перспективе, то базовый прогноз «Ренессанс Капитала» — 70-75 рублей за доллар в следующей году. Более сильное ослабление может быть связано с падением сырьевых цен, поддержать рубль может, с одной стороны, восстановление китайской экономики после пандемийных ограничений (плюс для экспорта), а с другой — более жесткие финансовые санкции, из-за которых спрос на валюту снизится, объясняет экономист.

Отметим, что в последние дни по отношению к доллару и евро резко обрушился и белорусский рубль.

Доллар в Беларуси дорожает уже восьмые торги подряд. Сегодня, 21 декабря, в начале торгов в Минске доллар подорожал на 3,3 копейки до 2,6928 белорусского рубля.

Доллар стал дорожать с понедельника 12 декабря, когда он стоил 2 рубля 47,19 копейки. Таким образом за восемь торгов он вырос на 22 копейки.

Курс евро утром 21 декабря в Беларуси составил 2,8119 рубля.

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