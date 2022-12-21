Путин радостно переваривает Лукашенко
- Леонид Невзлин
- 21.12.2022, 11:30
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Конечный результат этого процесса известен.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было «поглощать», в этом просто нет целесообразности», – сказал Путин, имея в виду Беларусь.
Сентенция, которая в своей кристальной незамутненности встанет в один ряд с такими признанными шедеврами того же автора, как «Мы не собираемся нападать на Украину» и «Мы не будем объявлять мобилизацию».
Путину не нужно «поглощать» Лукашенко. Он его уже поглотил и теперь радостно переваривает. Конечный результат этого процесса известен, логичен и анатомичен.
Впрочем, тот же результат ожидает все, чего касается Путин. Такой царь Мидас наоборот.
Леонид Невзлин, t.me