Путин радостно переваривает Лукашенко Леонид Невзлин

21.12.2022, 11:30

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Леонид Невзлин

Конечный результат этого процесса известен.

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было «поглощать», в этом просто нет целесообразности», – сказал Путин, имея в виду Беларусь.

Сентенция, которая в своей кристальной незамутненности встанет в один ряд с такими признанными шедеврами того же автора, как «Мы не собираемся нападать на Украину» и «Мы не будем объявлять мобилизацию».

Путину не нужно «поглощать» Лукашенко. Он его уже поглотил и теперь радостно переваривает. Конечный результат этого процесса известен, логичен и анатомичен.

Впрочем, тот же результат ожидает все, чего касается Путин. Такой царь Мидас наоборот.

Леонид Невзлин, t.me

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