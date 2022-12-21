Россия совершила харакири 21.12.2022, 11:45

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Эксперт рассказал о плачевном состоянии российской авиации.

Из-за отсутствия поставок украинских двигателей к российским вертолетам, в частности, которые армия РФ используют на фронте, они находятся в ужасном техническом состоянии и разбиваются из-за неисправности.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

«Основным источником двигателей для российских вертолетов было украинское предприятие «Мотор Сич». Они себе построили в Санкт-Петербурге завод по производству двигателей, но они оказались хуже. Покупать двигатели и запчасти у «Мотор Сич» они не могут. Поэтому вертолеты у их сейчас падают и будут падать, и не только потому, что мы их сбиваем, но и по техническим причинам. Тот упавший в России гражданский вертолет Ми-8 был модифицирован на высоком уровне за сумасшедшие средства, но все равно он разбился. То есть в вопросах вертолетов россияне себе сделали харакири. У них ощущается кризис в вертолетном парке. При чем же украинские двигатели устанавливались абсолютно на все типы вертолетов, как для армейской и морской авиации, так и гражданской», - сообщил он.

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