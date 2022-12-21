В Беларуси снова взялись за «расчлененные» тушки птиц 1 21.12.2022, 11:47

Запрет пересмотрели.

В Беларуси правительство пересмотрело запрет на разделку тушек птицы. Теперь запрещено разделывать только тушки кур и бройлеров.

Тушки другой птицы, как следует из постановления правительства, теперь можно разделывать в магазинах. К примеру — утки или индейки.

Как писал сайт Charter97.org, птицефабрика «Дружба» начала разделывать цыплят-бройлеров на две части, что позволило поднять цены на «новую продукцию» на 17%. После разноса, устроенного Лукашенко, где он назвал разделанную птицу «расчлененной», подобная практика прекратилась. Цены в белорусских магазинах были «заморожены».

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