В Беларуси снова взялись за «расчлененные» тушки птиц

В Беларуси снова взялись за «расчлененные» тушки птиц1
- 21.12.2022, 11:47
Запрет пересмотрели.
В Беларуси правительство пересмотрело запрет на разделку тушек птицы. Теперь запрещено разделывать только тушки кур и бройлеров.
Тушки другой птицы, как следует из постановления правительства, теперь можно разделывать в магазинах. К примеру — утки или индейки.
Как писал сайт Charter97.org, птицефабрика «Дружба» начала разделывать цыплят-бройлеров на две части, что позволило поднять цены на «новую продукцию» на 17%. После разноса, устроенного Лукашенко, где он назвал разделанную птицу «расчлененной», подобная практика прекратилась. Цены в белорусских магазинах были «заморожены».