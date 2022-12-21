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Британская разведка: У войск РФ возникли проблемы в боях на окраинах Бахмута

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  • 21.12.2022, 11:48
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Британская разведка: У войск РФ возникли проблемы в боях на окраинах Бахмута

«Вагенровцы» и мобилизованные неспособны к уличным сражениям.

Российские войска достигли незначительных успехов под Бахмутом, но бои продолжаются. При этом, плохо обученные оккупанты рискуют проиграть битву за город.

Об этом сказано в свежем отчете разведки Великобритании. Отмечается, что продвижение РФ было зафиксировано за последнюю неделю.

В разведке сообщили, что российская пехота, вероятно, сейчас закрепилась в восточных промышленных районах города, а время от времени продвигается в жилые районы города. Продолжаются уличные бои.

Разведка напомнила, что бои за Бахмут идут с июня 2022 года и оккупантам так и не удалось прорвать оборону.

С тех пор, как в июле 2022 года русские продвинулись в Лисичанск и Северодонецк, в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

«Учитывая, что для этого нужна хорошо обученная пехота с профессиональным руководством младшего уровня, этот тип боя вряд ли будет благоприятствовать плохо обученным бойцам ЧВК «Вагнера» и мобилизованным резервистам российской армии», – резюмировали в Британии.

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