На трассе М7 опрокинулась маршрутка, ехавшая из Минска в аэропорт Вильнюса 21.12.2022, 11:54

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Из всех находившихся в салоне ремень безопасности использовали только водитель и один пассажир.

На трассе М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы опрокинулся микроавтобус с пассажирами, сообщили в областной милиции.

ДТП произошло около 5.30. 41-летний водитель Mercedes на 91-м километре трассы не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне микроавтобуса ехали восемь пассажиров из Минска в аэропорт Вильнюса. Из всех находившихся в автомобиле ремень безопасности использовали только водитель и один пассажир. Они не пострадали.

Медики доставили на обследование трех пассажирок. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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