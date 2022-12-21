На трассе М7 опрокинулась маршрутка, ехавшая из Минска в аэропорт Вильнюса
- 21.12.2022, 11:54
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Из всех находившихся в салоне ремень безопасности использовали только водитель и один пассажир.
На трассе М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы опрокинулся микроавтобус с пассажирами, сообщили в областной милиции.
ДТП произошло около 5.30. 41-летний водитель Mercedes на 91-м километре трассы не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В салоне микроавтобуса ехали восемь пассажиров из Минска в аэропорт Вильнюса. Из всех находившихся в автомобиле ремень безопасности использовали только водитель и один пассажир. Они не пострадали.
Медики доставили на обследование трех пассажирок. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.