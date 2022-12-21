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Bloomberg: За неделю экспорт нефти из России упал на 54%

  • 21.12.2022, 11:57
Bloomberg: За неделю экспорт нефти из России упал на 54%

Объемы поставок упали на 1,86 миллионов баррелей в сутки.

За первую неделю действия ценового потолка и эмбарго на морские поставки российской нефти экспорт из России снизился сразу на 54%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении танкеров.

Объемы поставок российской нефти упали на 1,86 миллионов баррелей в сутки.

Среди причин падения называют работы в ключевом порту — Приморск на Балтийском море. Отгрузка в нем упала до трех танкеров в неделю, когда нормальный показатель составляет восемь танкеров.

Bloomberg также пишет, что два крупных владельца танкеров отозвали свои суда с маршрута, поскольку нефть продается по ценам выше ценового потолка.

Издание резюмирует, что к этим данным следует относиться осторожно, ведь недельные потоки зависят от сроков планирования грузоперевозок, погоды и даже от качества сигналов, которые передают сами суда.

Как писал сайт Charter97.org, покупатели российской нефти/ после введения потолка цен могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентов, если нефть покупается по-новым правилам — не дороже, чем по $60 за баррель.

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