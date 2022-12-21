«У белорусов и украинцев один враг» 1 21.12.2022, 11:59

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Фото: Саша Гусов

Белорусы считают, что ВСУ нужно нанести удар по скопищу российских войск на границе с Украиной.

Вчера Россия начала переброску техники на юг Беларуси, ближе к границе с Украиной. Технику ранее привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ.

Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на новость об этом. Приводим их комментарии:

- Готовят нападение на Новый год.

- Рейсы автовокзалы отменили на 31-е, все будут дома праздновать, приходи - забирай. Вахты в России заморозили на неопределенный срок белорусам, белорусские организациям. Выезды на границах притормаживают. Военкоматы должны до 30-го мобилизовать всех мужчин призывного возраста. Вопросы? Как бывший офицер-«афганец» говорю вам - это война.

- Пусть Лука объявляет, что хочет, а ВСУ надо нанести удар по скопищу войск орков в Беларуси на границе с Украиной! Для ВСУ это будет удар, который сорвёт планы нападения агрессоров на Украину в ближайшие дни. То есть, сработать на упреждение и отправить рашистов зализывать раны в госпиталях и заполнять передвижные крематории.

- Просто полка Калиновского боятся, вот и суетятся.

- Что-то недоброе затевают два старых никчемных старикашки раз техника уже перебрасывается. Видимо Беларусь готовят к войне с украинцами, но зачем нам воевать с ними. Ни к чему это, нам делить нечего, враг у нас один - московская орда.

- В феврале у ВСУ будет уже такое вооружение, что и до Минска и Москвы добьет. И ПВО будет мощнее. Россиянам затягивать наступление смерти подобно, поэтому и приехал кремлевский карлик ломать Луку.

- У Путина сейчас один план - протянуть как можно дольше. Атака со стороны Беларуси сильной быть сейчас не может. Но делать они что-то пытаются, без плана, просто для демонстрации, что делают что-то.

Лукашенко же думает, что ему легче дольше протянуть без войны. Но сейчас Путин стал его главной опасностью, и он боится не подчиняться.

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