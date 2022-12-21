Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина 3 21.12.2022, 12:03

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Будет обсуждаться война в Украине.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приехал в Пекин. Там он встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Российское пропагандистское издание «РИА Новости», сообщает что Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина.

Сообщается, что российский чиновник и глава КНР обсуждали Украину.

Отметим, что в начале следующего года Китай посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщал Белый дом, в ходе визита он поднимет вопрос Украины.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил.

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