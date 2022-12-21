Ученые: На Юпитере меняются сезоны, хотя и не должны 21.12.2022, 12:06

На газовом гиганте заметили сезонные изменения погоды, хотя угол наклона оси планеты делает это невозможным.

40-летние наблюдения за Юпитером показали странную смену погоды на крупнейшей планете Солнечной системы. Температура повышалась и понижалась в определенные периоды долгого года на Юпитере, который равен 12 земным годам. Проблема заключается в том, что на Юпитере не должно быть сезонных изменений погоды, как на Земле, пишет Space.com (перевод - «Фокус»).

По словам экспертов, на Земле смена сезонов наблюдается благодаря наклону оси планеты, который составляет 23 градуса. Из-за этого во время вращения планеты вокруг Солнца разные части Земли получают разное количество солнечного света.

Но наклон Юпитера составляет всего 3 градуса, а это означает, что погода в течение года почти не меняется. В это же время, новое исследование показало, что на планете присутствуют периодические колебания температуры.

- Мы наконец-то смогли подтвердить, что атмосфера Юпитера действительно имеет свои естественные циклы. Для того, чтобы понять, что движет этими изменениями и почему они возникают в одно и то же время, необходимо смотреть как под облаками Юпитера, так и над ними, — говорит астроном и соавтор исследования из Университета Лестера Ли Флетчер.

Команда связывает погодные изменения с явлением, которое называется телесвязь. В науке об атмосфере телесвязь обозначает климатические аномалии, которые связаны друг с другом на больших расстояниях.

Подобная телесвязь присутствует на Земле в знаменитом цикле Ла-Нинья-Эль-Ниньо. Во время этого цикла изменение пассатов в западной части Тихого океана связано с количеством осадков на большей части Северной Америки.

На Юпитере же, когда температура повышается на некоторых широтах северного полушария, те же широты в южном – охлаждаются.

- Нам удалось обнаружить связь в том, как меняются температуры на Юпитере в некоторых широтах. Это очень похоже на земную систему, когда климатические условия в одном полушарии влияют на погоду в другом месте. Как и на Земле, эти климатические изменения на Юпитере «телесвязаны» друг с другом на огромных расстояниях, — говорит ведущий автор исследования из Лаборатории реактивного движения NASA Гленн Ортон.

Ученым также удалось выяснить, что температуры на Юпитере повышаются в стратосфере (верхний слой атмосферы), а падают в тропосфере (самый нижний слой атмосферы), где наблюдаются самые мощные юпитерианские бури.

Полученные данные, по словам авторов исследования, помогут в будущем сделать точный прогноз погоды на Юпитере, а возможно, и других планет-гигантов.

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