На вокзале в Барановичах наблюдали необычный фейерверк из искр

На вокзале в Барановичах наблюдали необычный фейерверк из искр2
- 21.12.2022, 12:13
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Искрил стоящий дизель-поезд.
В Сети появилось видео необычного фейерверка из искр на железнодорожном вокзале в Барановичах. Искрил стоящий дизель-поезд.
Видео удалось заснять местному жителю.
💥 Такой предновогодний фейерверк наблюдали на ж/д вокзале в Барановичах.— Сharter97.org (@charter_97) December 21, 2022
На железнодорожном вокзале в Барановичах из стоящего на путях дизеля мощно искрило. Это и удалось снять местному жителю на видео. pic.twitter.com/5qJWTN3Fog