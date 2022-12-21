На вокзале в Барановичах наблюдали необычный фейерверк из искр

💥 Такой предновогодний фейерверк наблюдали на ж/д вокзале в Барановичах.



На железнодорожном вокзале в Барановичах из стоящего на путях дизеля мощно искрило. Это и удалось снять местному жителю на видео. pic.twitter.com/5qJWTN3Fog