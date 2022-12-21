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На вокзале в Барановичах наблюдали необычный фейерверк из искр

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  • 21.12.2022, 12:13
  • 2,998
На вокзале в Барановичах наблюдали необычный фейерверк из искр

Искрил стоящий дизель-поезд.

В Сети появилось видео необычного фейерверка из искр на железнодорожном вокзале в Барановичах. Искрил стоящий дизель-поезд.

Видео удалось заснять местному жителю.

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