Под Бахмутом ВСУ одним ударом ликвидировали половину роты «вагнеровцев» 21.12.2022, 12:18

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Оккупанты решили спрятаться в одном из домов.

Успешный удар по российским наемникам произошел 20 декабря в Озеряновке – это юг Бахмутского направления.

Именно там Харьковская бригада ТРО уничтожила состав вагнеровцев. Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник по прозвищу «Марсель».

По его словам, вагнеровцы решили спрятаться от сил обороны Украины в одном из домов, который находился в селе Озеряновка, но убежище было неудачным. Потому что уже в считанные минуты Харьковская ТрО вместе с Силами обороны Украины накрыла здание минометным обстрелом.

«Минометная батарея Изюмского батальона Харьковской 113 бригады поразила командование сил поддержки и артиллерийский состав вагнеровцев», – подписал эпическое видео уничтожении врага Сергей Мельник.

К слову, Озеряновка – это поселок в Украине, подчиненный Торецкому горсовету Донецкой области. Населенный пункт находится прямо на линии столкновения фронта. Правда, пока эта территория оккупирована.

Под Бахмутом ВСУ уничтожили состав вагнеровцев (видео)

Также недавно, 16 декабря, в Озеряновке ликвидировали два десятка россиян. Там они устроили свою позицию, но украинская артиллерия разбила их.

«Этот рубеж заняло примерно полроты интервентов, 35-40 существ», – рассказывают военные.

Они рассредоточились по подготовленным фортификационным сооружениям и лесополосе. Российские укрепления и размещения оккупантов украинские силы зафиксировали с беспилотников.

Видеокадры уничтожения выложил в соцсети командир аэроразведчиков 28-й ОМБР ВСУ по прозвищу «Мадьяр».

По вражеской позиции отработала украинская артиллерия, метко поражавшая российских солдат. Затем с помощью беспилотника украинские военные насчитали по меньшей мере 18 ликвидированных захватчиков.

Также военные отметили, что часть ликвидированных и тяжелораненых находится в блиндажах, поэтому сложно точно подсчитать количество обезвреженных оккупантов.

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