«Даже бомж выбросил еду, которую выдали в ИВС» 1 21.12.2022, 12:22

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Илья Миронов

Белорус рассказал подробности о 12 сутках ареста.

Волонтер Илья Миронов, вышедший на свободу после 12 суток, рассказал порталу «Штодзень», что сидеть стало еще тяжелее, «даже по сравнению с прошлым месяцем».

Судили Илью в суде Советского района по статье 19.11. На заседание успела только мать. Накануне его вызвали по повестке в отделение Советского РОВД для проведения профилактической беседы. Посмотрели телефон, по его словам, минут 40.

«Нашли, что в фейсбуке я подписан на пару групп, которые признаны экстремистскими. На них я был подписан еще в 2020 году. Был суд. На нем я сказал, что подписан и вины не отрицаю. Дали 12 суток с конфискацией сотового», — говорит Илья.

Илья Миронов рассказал, что сидел сначала с задержанным барменом из «Квартирника» и таксистом из «Яндекса». Их задержали также по статье 19.11 (распространение, использование, сохранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремисткой деятельности). Но потом в отношении них возбудили дела по статье 342 УК (организация и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок).

По словам Ильи, ему не передали вещи, которые принесла мама.

«Сменное белье и термо, спортивные штаны, майку, носки — это все приняли, но мне не передали. Мне эти вещи отдали после выхода. А расческу даже не приняли вообще. В течение 12 суток впервые не водили мыться в баню. Не только меня не водили, но других тоже. Я не понял, по какой причине. Питание стало хуже. Баланда такая, что только свиней можно кормить. Даже бомж, который сидел со мной, выбросил еду, которую выдали в ИВС. Наши куртки находились в карцере, их выдавали только на ночь, а в 6 утра их снова забирали».

В камере было очень холодно, сквозняки. У Ильи начался насморк.

«Сейчас настроение встретить новый год в семье. Вылечиться, так как во время пребывания в ИВС очень заболел. И буду продолжать дальше заниматься общественной деятельностью. Только осторожнее», — сказал он.

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