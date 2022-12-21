В Брестскую область прибыл военный эшелон с большим количеством танков РФ

В Брестскую область прибыл военный эшелон с большим количеством танков РФ11
- 21.12.2022, 12:31
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Технику заметили на станции Полонка.
Очередной эшелон рашистской военной техники прибыл в Полонку (Брестская область)
Об этом сообщил читатель телеграм-канала «Баста!»:
«Прибыла российская техника, по рельсам. Много танков — больше 30 точно, колесная какая-то техника и т.д., вагоны с вещами какими-то», — сообщает очевидец.
Как сообщал сайт charter97.org, Россия перебрасывает войска и технику из центральной части Беларуси к украинской границе.