В Брестскую область прибыл военный эшелон с большим количеством танков РФ 11 21.12.2022, 12:31

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Технику заметили на станции Полонка.

Очередной эшелон рашистской военной техники прибыл в Полонку (Брестская область)

Об этом сообщил читатель телеграм-канала «Баста!»:

«Прибыла российская техника, по рельсам. Много танков — больше 30 точно, колесная какая-то техника и т.д., вагоны с вещами какими-то», — сообщает очевидец.

Как сообщал сайт charter97.org, Россия перебрасывает войска и технику из центральной части Беларуси к украинской границе.

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