Шендерович: Российские власти понимают, что они пыль под ногами Аллы Пугачевой 5 21.12.2022, 12:39

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Виктор Шендерович

Фото: Delfi

РФ находится не в позднем «совке», а в немецком 1944 году.

Писатель и публицист Виктор Шендерович прокомментировал появление списка запрещенных в России на Новый год исполнителей.

— Сами они ничего не могут. Все, на что они способны, это ломать. Все, что они могут сами создать, написать, мы видим эти стихи и эти песни, мы видим этого Певцова и Харатьяна – этот убогий уровень, — сказал Виктор Шендерович, комментируя список запрещенных исполнителей на канале «Ходорковский LIVE». — Там случаются иногда талантливые люди, но все, к чему прикасается Путин, становится д*****м, в том числе и талантливые люди, и их песни.

И то, что так буквально возвращается запрет на Макаревича и Гребенщикова (стабильность — признак класса), — это симптоматика. И симптоматика, конечно, хорошая. Это все долго не живет, оно закончится, но, к сожалению, гораздо более драматично, чем в прошлый раз.

Потому что в прошлый раз это было на излете уже дискредитированной идеологии.

В нашем случае мы находимся не в андроповском или брежневском позднем совке, а в немецком 1944 году, и процесс выхода будет потяжелее.

Публицист считает, что в список не случайно не внесли Аллу Пугачеву, которая также осудила войну в Украине.

— Кишка тонка! Поймите, Гребенщиков и Макаревич — это все-таки наши интеллигентские забавы. Это очень популярно, это миллионы людей, десятилетия напролет, но все-таки Гребенщиков и Макаревич — не скрепа, если говорить обо всем народе. А Пугачева — скрепа. И трогать скрепы они не рискнули. Они боятся, и это тоже очень приятно и характерно.

Они прекрасно понимают, что они никто, что они пыль под ногами Аллы Борисовны, и меряться с этими ногами они не хотят, — сказал Шендерович.

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