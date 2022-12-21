«Обещать — не значит построить» 21.12.2022, 12:40

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Жители Жодино возмущены бездействием властей.

Житель Жодино Денис поделился впечатлениями об очередной публикации о строительстве школы в 8-м микрорайоне и масштабном ремонте дворовых территорий с сайтом ex-press.by:

— Тут пишут, что председатель Жодинского городского исполнительного комитета Дмитрий Заблоцкий озвучил работникам Кузнечного завода тяжелых штамповок планы на следующий год:

— Жодино вошел в областную инвестпрограмму, согласно которой будут выделены средства на строительство школы в 8-м микрорайоне. Здесь появится современное учреждение образования на 1020 мест, с бассейном и спортплощадками. К слову, этот объект завершит 8-й микрорайон, и начнутся еще более масштабные работы в девятом, где помимо 14 многоэтажек будут построены физкультурно-оздоровительный центр и детский сад.

Также, по словам председателя горисполкома, в областном бюджете для Жодино предусмотрено 2 миллиона рублей на ремонт дворовых территорий. Работы будут проведены согласно установленной ранее очередности. В этом году в порядок приведены центральные улицы. И еще, если позволят погодные условия, будет отремонтировано асфальтовое покрытие на улице Труда.

— Мне хотелось рассказать, что школу в Восьмом микрорайоне я ждал очень давно и от этих моих ожиданий мне уже скучно, — признается Денис. — Лично я думал, что начнут строительство еще три председателя исполкома назад. Но посмотрел комментарии к этой новости. Оказалось, мои мысли не оригинальны. И никто не преисполнен оптимизмом.

Вот что люди пишут в соцсетях и чатах:

— Как же долго они обещают новую школу в Жодино. Я в первый класс ходила, когда обещали построить школу в 8-ом микрорайоне…

— Обещать — не значит построить.

— Не прошло и 20-ти лет, как школу начнут строить.

— Вам сколько не обещай, все равно мало.

— Меня больше всего интересует, а кто будет учить? В наших школах и так нет учителей.

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