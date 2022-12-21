«В Кремле потому потихоньку шепчутся: нашего пора провожать» 1 21.12.2022, 12:49

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Война проиграна и время России как регионального «игрока» заканчивается.

Перед полным провалом в войне Гитлер раздавал всевозможные медали. Цель была в формировании «сверхлояльного круга», которому сам фюрер доверял бы в полной мере в военном развороте, пишет телеграм-канал Сynic.

У Путина ситуация схожая. Он раздает награды поголовно всем, надеясь, что владельцы медалей обернут время вспять и позволят выйти из воронки военного разгрома.

Ни «перестановки кроватей в борделе», ни вытаскивание проституток на сцену перед микрофоном не изменит главного: война проиграна.

И время Путина, и время России как регионального «игрока» заканчивается. Путин трясется прямо на официальных кадрах, то ли имитируя соитие с свиноматкой кремлевской пропаганды, то ли пошатываясь на «пынеходах».

Кремль пытается перед Новым Годом делать вид «крепкого рукопожатия». Помнится Ельцина также любили под праздники пускать под камеры, формируя образ «все еще живого» президента.

Причем в Кремле с явной завистью смотрят на Зеленского, который реально готов пройтись по передовой, потому потихоньку шепчутся: «Нашего пора провожать».

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