«Бегали вокруг лося минут 30—40» 21.12.2022, 13:13

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В Ельском районе лесники спасли животное из ледяной воды.

В Ельском районе на днях развернулась настоящая операция по спасению лося. К счастью, закончилось все хеппи-эндом, но лесникам пришлось потрудиться, чтобы животное сумело выбраться из ледяной воды.

Произошло все на небольшой реке Батывля неподалеку от деревни Словечно. Работники Ельского лесхоза Дмитрий Рыбинский и Дмитрий Древило проводили подкормку диких животных, как посреди реки увидели лося, который самостоятельно уже не мог выбраться из воды.

— Мы приняли решение спасать животное — с собой у нас была бензопила и топор, — рассказывает Дмитрий Рыбинский. — Мы вырезали лунку в реке, но лось в нее не шел, тогда сделали ее еще больше. Однако животное, наверное, боялось и все равно не хотело выбираться. Перебежали на другую сторону реки и начали лося пугать: бросали лед в воду, чтобы от брызгов начал двигаться в сторону берега. Бегали так вокруг лося минут 30—40. В итоге он зацепился за берег, выбрался и пошел в лес (до него было метров 30). Выглядел он очень уставшим.

Видео спасения лося опубликовал телеграм-канал «Лесоводы Гомельщины».

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