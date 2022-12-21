ВСУ уничтожили группу россиян дроном-камикадзе 3 21.12.2022, 13:16

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Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины дроном-камикадзе уничтожили группу российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал «Supernova+».

Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, оператор которого нашел цель, помог навести на нее барражирующий боеприпас и зафиксировал результат.

Дрон взорвался у ног россиян, которые стояли возле гаража. Один из них уцелел и скрылся (возможно, ранен), двое других после конвульсий остались лежать.

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