«Вот это масштабы!»: риелтор, работавшая с белорусской «элиткой», обманывала клиентов и друзей 1 21.12.2022, 13:25

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Суммы были немаленькими.

В августе этого года стало известно, что минские следователи прервали большой и «богатый» путь одной из учредителей столичного агентства недвижимости. Женщина годами брала в долг деньги у белорусов (как своих клиентов, так и просто знакомых), не возвращая их назад. Причем суммы были немаленькими: у одной из приятельниц риелтор заняла $215 000. Вот на что способна репутация: агентство было на слуху, да и сама специалист внушала доверие.

Один из читателей onliner.by также пострадал от действий Валерии Х. Правда, большую часть суммы ему удалось вернуть. В отличие от остальных потерпевших. Еще летом было известно о 17 обманутых белорусах, а общая сумма ущерба составляла 730 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Но, как и предполагали следователи, цифры выросли.

Сегодня в прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении бывшего риелтора и учредителя агентства недвижимости направлено в суд. И вот какие подробности удалось выяснить.

46-летняя минчанка «с сентября 2014 года по март 2022 года путем обмана и злоупотребления сложившимися доверительными отношениями завладела деньгами 35 граждан в сумме свыше 4,6 млн рублей. Всего установлено 65 эпизодов противоправной деятельности». Как ей удавалось это провернуть? Деньги женщина брала под предлогом совершения сделок с недвижимостью, выполнения строительных и ремонтных работ, развития бизнеса, хранения или просто получения их в долг для различных целей.

— По результатам изучения материалов дела в прокуратуре Партизанского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество в особо крупном размере — прим. Onlíner). Избранную в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения, — сообщает служба информации прокуратуры города Минска.

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