Доллар и евро ускоряют рост в конце года
- 21.12.2022, 13:27
- 1,728
Курсы валют в белорусских обменниках.
Закончились торги на Белорусской валютно-торговой фондовой бирже. Евро подорожал сразу на 1,9%, или на 5,35 копейки. Теперь за один евро дают 2,8654 рубля.
Доллар также продолжает рост. Американская валюта выросла на 1,24%, или на 3,3 копейки, до 2,6925 рубля.
Китайский юань, который не так давно был добавлен в валютную корзину, прибавил 1,13%, или 4,32 копейки. За 10 юаней давали 3,8583 белорусского рубля.
Российский рубль подешевел на 0,8%, или на 3,09 копейки, до 3,8281 рубля за 100 российских.