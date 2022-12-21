Доллар и евро ускоряют рост в конце года 21.12.2022, 13:27

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Курсы валют в белорусских обменниках.

Закончились торги на Белорусской валютно-торговой фондовой бирже. Евро подорожал сразу на 1,9%, или на 5,35 копейки. Теперь за один евро дают 2,8654 рубля.

Доллар также продолжает рост. Американская валюта выросла на 1,24%, или на 3,3 копейки, до 2,6925 рубля.

Китайский юань, который не так давно был добавлен в валютную корзину, прибавил 1,13%, или 4,32 копейки. За 10 юаней давали 3,8583 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,8%, или на 3,09 копейки, до 3,8281 рубля за 100 российских.

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