Politico: Украинская делегация попросит у Байдена ATACMS на встрече в Вашингтоне 21.12.2022, 13:25

1,360

А также дроны Grey Eagle и Reaper.

Сегодня украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Как утверждает издание Politico, украинская делегация намерена просить у главы Белого дома ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров. Также Киев надеется получить разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Отмечается, что официальные лица в США сопротивляются предоставлению оружия, которое позволит бить по территории РФ.

Politico пишет, что администрация Байдена категорически отказалась отправлять ATACMS Украине.

Американские чиновники боятся спровоцировать Путина на использование еще более смертоносного оружия внутри Украины.

Politico отмечает, что в новом пакете военной помощи от США будут впервые включены системы противовоздушной обороны Patriot и комплекты боеприпасов Joint Direct Attack, которые превращают неуправляемые бомбы истребителей в высокоточные боеприпасы.

Ранее сайт Charter97.org писал, чем известны ЗРК Patriot, которые может получить Украина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».