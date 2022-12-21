Пародист 2 Андрей Окунь

21.12.2022, 13:31

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Дешево и скупо российская власть реагирует на визит Зеленского в Бахмут.

Дмитрий Песков подтвердил «Российской газете», что президент России Владимир Путин был в зоне «спецоперации». Вот так дешево и скупо российская власть реагирует на неожиданный визит Владимира Зеленского в Бахмут. В политическом смысле это можно назвать только провалом.

Где именно был Путин, с кем он там общался, кроме как «с командующим войск»? И главное: где доказательства? Зеленский в отличие от Путина побывал не в какой-то абстрактной фронтовой зоне, а взял и приехал в Бахмут, в город, который уже несколько недель отражает непрерывные штурмы российской армии. Под камеры общался с солдатами и вручал им награды.

Зеленский приезжал в Херсон спустя несколько дней после его освобождения. Зеленский фотографировался на фоне стеллы на въезде в Славянск. А Путин ходил по штабу, проводил онлайн заседания в теплом Кремле и постепенно терял ауру сильного и решительного лидера государства.

Путин больше не альфа-самец, разъезжающий без рубашки на коне. Он не вожак, летящий во главе клина редкого вида журавлей и помогающий им, рожденным в неволе, найти путь в теплые края. Он раскисший политик, отгородившийся от людей кубометрами бетонных стен.

И эта колоссальная разница в образе национальных лидеров слишком бросается в глаза. Настолько, что в Кремле решили наконец представить публике «наш ответ». Правда, результат можно назвать лишь жалкой пародией. Оказалось, что Путин вынужден подражать Зеленскому. Он вынужден повторять за украинским президентом, доказывать, что тоже принимает активное участие в войне. Тоже держит руку на пульсе и тоже общается с военными на передовой.

В начале войны Зеленского чуть ли не каждый день пренебрежительно называли актером, комиком, юмористом и всячески подчеркивали, что в большую политику он попал случайно. А теперь именно он заставляет Путина подстраиваться под себя. И кто из двух президентов настоящий пародист?

Андрей Окунь, t.me

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