Доктор опровергла миф о лечении похмелья

Доктор опровергла миф о лечении похмелья2
- 21.12.2022, 13:44
И назвала действенные способы.
Британский врач опровергла миф о том, что жирная горячая еда снимает синдромы присутствия большого количества алкоголя в организме. Вместо них она назвала продукты, которые помогут при похмелье.
Существуют продукты, которые помогают расслабиться и нормально заснуть. Что касается похмелья, то до недавнего времени популярным было мнение о том, что утром, когда очень плохо и болит голова после праздника, поможет жирная пища. Это может быть плотный завтрак с обжаренным беконом, тост со сливочным маслом и вареньем и так далее.
Оказывается, такая еда — не панацея, сообщают Тwistedfood.co.uk.
По словам британского врача Джатиндар Томпсон, во время похмелья жирная еда не принесет никакой пользы, то есть облегчения. Миф о том, что употребление жирных блюд помогает абсорбировать алкоголь из вашего организма, развенчан.
Врач добавила, что после громкой вечеринки нужно избегать продуктов, которые трудно переваривать организму. Например, молочных продуктов, рафинированного сахара и жирного мяса.
Вместо этого Томпсон предлагает пить много воды для регидратации и есть продукты с большим количеством электролитов, такие как авокадо, бананы, сладкий картофель и орехи.