По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетели российские самолеты

По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетели российские самолеты1
- 21.12.2022, 13:45
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Людей призывают уходить в укрытия.
В Украине по состоянию на 21 декабря объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Сообщается, что на территории Беларуси взлетели российские самолеты.
Ранее сайт Charter97.org писал, что в Беларусь прилетел российский самолет-наводчик.
По состоянию на 13:38 по минскому времени, воздушная тревога звучит во всех областях Украины.