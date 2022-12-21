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По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетели российские самолеты

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  • 21.12.2022, 13:45
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По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетели российские самолеты

Людей призывают уходить в укрытия.

В Украине по состоянию на 21 декабря объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Сообщается, что на территории Беларуси взлетели российские самолеты.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Беларусь прилетел российский самолет-наводчик.

По состоянию на 13:38 по минскому времени, воздушная тревога звучит во всех областях Украины.

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