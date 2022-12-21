В Кремле разразились истерикой в ответ на визит Зеленского в США

В Кремле разразились истерикой в ответ на визит Зеленского в США6
- 21.12.2022, 13:51
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Песков заявил, что Москва не ждет «ничего хорошего».
Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет для себя «ничего хорошего» в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.
Как сообщает пропагандистское издание «Ведомости», кремлевский представитель отметил, что визит Зеленского в Вашингтон сделает Москва только хуже.
«У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон», - говорит Песков.
Также он грозится, что, продолжение военных поставок от США, мол, «не сулят ничего хорошего» Украине.