В Кремле разразились истерикой в ответ на визит Зеленского в США 6 21.12.2022, 13:51

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Фото: Bloomberg

Песков заявил, что Москва не ждет «ничего хорошего».

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет для себя «ничего хорошего» в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как сообщает пропагандистское издание «Ведомости», кремлевский представитель отметил, что визит Зеленского в Вашингтон сделает Москва только хуже.

«У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон», - говорит Песков.

Также он грозится, что, продолжение военных поставок от США, мол, «не сулят ничего хорошего» Украине.

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